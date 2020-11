Meistriliigasse naasev Vaprus ületab publikuarvult pea kõiki tippklubisid 

„See on Pärnu klubi jaoks väga suur asi. See oli meie eesmärk ja siht. See on terve Pärnu jalgpalli võit,“ tunnistab Pärnu Vapruse peatreener Taavi Midenbritt. Tema sõnul näitavad Pärnu publikuarvud, et kuurortlinnas on vutipublik olemas. Järgmisel hooajal saavad nad vaadata Pärnus Eesti tipptaset.

Pärnu keskmiseks kodumängude publikuarvuks jäi sel aastal 529 ja sellest parem tulemus, 698, on ka meistriliiga klubidest ette näidata vaid valitseval meistril Floral. Näiteks meistriliiga klubide kodumängude publikuarvu tabelis teist kohta hoidval Tammekal on sel hooajal külastajaid olnud keskmiselt 402. „Meie kogukonnajuht Karin Lipstuhl on teinud suurepärast tööd, et tuua inimesed staadionile ja teadvustada neile, millal mängud toimuvad,“ ütleb Midenbritt.

1749 pealtvaatajat oli augustis Pärnu Vapruse kodumängul Nõmme Unitediga. See oli tänavuse aasta suurima publikuarvuga jalgpallimäng Eestis. Foto: Svetlana Tšižova

Samal teemal Pärnu Vaprus on tagasi kõrgliigas 25.10.2020 Pärnu Vaprus pole meistriliiga unistust maha matnud 21.10.2019 Vapruse peatreeneri sõnul oli hooaeg meeskonna jaoks ühtaegu põnev ja raske. Oma pitseri vajutas kogu hooajale koroonapaus ja esmakordne oli ka liigasüsteemi muudatus, mille järgi hooaja lõpus mängiti ainult tabeli ülemise poole klubidega. „Minu poolt suur tunnustus mängijatele. Koroonapausilt tuldi väga hästi välja. Mängijad olid teinud iseseisvalt head tööd. Pausi järel jäime küll korra Maardust 11 punktiga maha, aga võtsime punktid tagasi. Kokkuvõttes olime stabiilsed, võitude ja viikide kõrval saime vaid ühe rohkem kui üheväravalise kaotuse. Olime kogu hooaja keskendunud,“ hindab peatreener edu põhjuseid.

Samas annab ta aru, et meistriliigas mängimiseks tuleb meeskonda tugevdada. „Meil on korralik tuumik olemas, aga täiendusi on ikkagi vaja tuua. Kui vaadata kas või tänavust Premium liiga hooaega, siis kõik on oma meeskondi täiendanud, et olla konkurentsivõimelised. Päris oma mängijatega me kõrgseltskonnas hakkama ei saa,“ tunnistab peatreener ning lisab, et jalgpalliliidu toetusmehhanismid Premium liiga klubidele muudavad meeskonna tugevdamise rahaliselt palju lihtsamaks.

Pärnu Vaprusele tõi sel hooajal edu stabiilsus, ütleb peatreener Taavi Midenbritt. Foto: Svetlana Tšižova

Kuigi pärnakad võiksid juba võidupidu pidada, tuleb pühapäeval kell 18 Maardu kunstmuruväljakul veel kohtuda hooaja suurima konkurendi Maarduga. „Sportlane ei saa ühelegi mängule minna mõttega, et nüüd on kõik tehtud. Niikaua kui on mänge mängida, tuleb keskenduda ja panustada sada protsenti. Kindlasti läheme seda mängu võitma,“ lubab Midenbritt.