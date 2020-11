Kaks päeva aasta oodatuima poksilahinguni: Mike Tysoni tagasitulekust ähvardab tulla naljanumber 

54aastane Tyson on matši promomiseks laadinud aeg-ajalt sotsiaalmeediasse võimsaid videoid treeningsessioonidest, kus on näha, et vähemalt episoodiliselt suudab ta poksida võimsusega, mis lähedal tema tippaastate vormile. Seda enam on fännide ootused kruvitud põnevusest üles, mida Tyson endast kolm aastat noorema Jonesi vastu suudab.