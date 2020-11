OOTAMATU LÜKE: suusamaailma uus imeseade on sel nädalal kõigile tasuta 

Samal ajal pole keegi öelnud, et WellO2 kasutamine kuuluks kuidagi keelatud võtete sekka, kirjutab Iltalehti. Ettevõtte tegevjuht Tuomas Mattelmäki ütleb, et aparaati on tellitud mitmekümnest riigist. „Mäletan igasugu arutelusid, aga kuna tegemist pole ravimiga, siis on veider seda võrrelda dopinguga,“ sõnas Mattelmäki Iltalehtile.

Suusatajaid peaks seade aitama just seetõttu, et üldiselt võisteldakse külmas ja kuivas õhus ning hapniku tarbimine on keerulisem. Nüüd tahavad WellO2 tegijad, et seadet prooviks ka tippsportlased väljaspool Soomet. „Alati, kui turule tuuakse midagi uut, tekivad kahtlused. Pakume WellO2 praegu tasuta, sest tahame, et sportlased oleksid terved. Kui tekib mingeid küsimusi, siis oleme valmis vastama,“ ütles Mattelmäki.