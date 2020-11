RETRO | Sloveenia kangelased ja vihatud Kassai. Rüütli: „Kui meie edasipääs selgeks sai, olin nagu pärast autoavariid – totaalses šokis.“ 

0 : 4 oli šokk. Ülikõrgele aetud ootused toodi 90 minutiga üheselt ja konkreetselt maa peale tagasi. Neljaväravaline kaotus tähistab siiani Eesti koondise suurimat allajäämist A. Le Coq Arenal. Hiljem on see kordunud vaid 2019. aasta sügisel maailma tippkoondise Hollandi vastu.

Sergei Pareiko: „Põlesime läbi. Kellelgi ei olnud varem sellist kogemust ja pinge oli väga suur. Oleks meil olnud mängijaid, kes oleks varem Meistrite liigas või kasvõi Euroopa liigas veerandfinaalis või poolfinaalis mänginud, kus samuti suure pinge all asi kahe mänguga otsustatakse… Kahjuks meil seda ei olnud. Iirlastel ei olnud see esimene kord, nad olid varem sellega kokku puutunud. Tahtsime oma publiku ees proovida teha seda, mida Läti 2004. aasta EMi eel Türgi vastu suutis, aga läks nii nagu läks. Minu meelest häbi me tundma ei pea – mängisime nii hästi, kui suutsime, kahjuks läks nii.“

Tarmo Kink: „Oleks pidanud natuke targemalt mängima – läksime Iirimaad kodus maha tampima. Olime Põhja-Iiri kodus maha tampinud – mis see Iirimaa siis ette võtta on? Teine asi – kui pärast väravaid analüüsisime, siis kõik tekkisid sellistest asjadest, mida olime enne mängu video pealt üle vaadanud. Punane kaart lõi ka kõik plaanid sassi. Tagantjärele on muidugi lihtne öelda, et oleksime pidanud targemad olema – sel hetkel arvasime, et nii on õige, ja läksime mängima.“

Janno Kivisild: „See oli elu mäng. Sisemine ärevus oli väga suur, aga seda tuli tasakaalus hoida, et see kuidagi resultaati pärssima ei hakkaks. Ülehäälestatust ma ei mäleta. Kõik oli tavaline, valmistusime selleks nii, nagu olime harjunud. Staadionil oli aga küll väga suure mängu atmosfäär, ühelgi teisel valikmängul pole ma sellist asja tunnetanud. Vastasvõistkonna fännitribüün oli roheliseks värvunud, kogu ülejäänud staadion aga siniseks. See oli eriline. Läksime mängima ka nii, nagu olime harjunud. Me ei üritanud kuidagi vastast üle kavaldada või ei hakanud üle mõtlema. Mis läks valesti, oli ilmselt see, et me ei kohandanud punase kaardi järel oma mänguplaani, ei valinud turvalist ja kindlat hardcore-betoonkaitset, ei hakanud bussi parkima. Mängisime oma mängu edasi ja lõikasime sellega näppu – muutusime seetõttu haavatavaks ja tasakaalust väljas olevaks, vastane karistas selle ära. Takkajärele võib ju mõelda, et pool lahingut oli tegelikult veel ees ja oleks pidanud tulemuse minimaalse hoidma. Me seda valikut ei teinud ja see maksis meile lõpuks kätte.“

Konstantin Vassiljev: „Sergei Zenjov sai enne mänge vigastada – tema oleks Iiri suurte ja natuke kohmakate keskkaitsjate vastu väga vajalik olnud. Me ei olnud selleks mänguks valmis, meil ei olnud sellisel tasemel kogemust. Tahtsime väga Lillekülast ära minna hea tulemusega, aga see maksis meile kätte. Iga väike asi mõjutas natuke – olime näiteks kogu tsükli mänginud Nike pallidega, aga play-off’i jõudes pidime mängima teistsuguste pallidega. Pall palliks, see on pisiasi, aga see ilmestas, kuidas olukord hakkas kiiresti muutuma.“

Raio Piiroja: „Tore, et Iirimaa meile vastu tuli – nad olid sel hetkel täiesti mängitav võistkond. Siiamaani ise põen seda aeg-ajalt – näen seda unes, ärkan üles ja mõtlen, et milline võimalus see oli… Oleks pidanud pead natuke külmemana hoidma. Kui oleks esimene mäng võõrsil olnud, oleks ehk isegi parem olnud – oleksime saanud play-off’i atmosfääriga natuke harjuda. Kui võõrsil sulle üks ära lüüakse, pole ju hullu. Me läksime aga kodus kindlalt võidu peale mängima, aga kui jäime taha ja vähemusse, ei teinud me oma korrektiive. Aga see on takkajärele tarkus.“

