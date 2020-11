AJALOOLINE HETK: Eesti mäesuusataja sai MK-etapil tulemuse kirja 

Laine tunnistas võistluse eel Õhtulehele, et läks starti suurte ootusteta. „Sõitsin paralleeli viimati, ma arvan, kaks aastat tagasi. Ma pole seda ala eraldi treeninud, ainult sel nädalal olen harjutanud, sest seal on täiesti teistsugune start. See on minu jaoks pigem sisseelamisetapp, et esimesel slaalomivõistlusel, mis on tõsiselt tähtis, oleks võimalikult vähe üllatusi,“ sõnas slaalomi maailma edetabeli 108. mees.