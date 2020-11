Terviseamet kinnitas, et positiivse koroonaproovi andnud korvpallurid pole enam nakkusohtlikud 

„Mõlemad mängijad esitasid saabudes ka antikehade olemasolu kinnitava dokumendi, kuid positiivsete COVID-19 proovide tulemuste tõttu pidime läbi viima täiendavad antikehade analüüsid. Terviseamet kinnitas, et mõlemad on viiruse läbi põdenud ega ole enam nakkusohtlikud,“ kommenteeris Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

Piiripealse tulemusega COVID-19 proovi andsid ka Venemaa koondise treener ja bussijuht. Nemad on samuti viiruse läbi põdenud. „Saame kinnitada, et Tallinna „mull“ on COVID-19 viirusest puhas ja turniir saab toimuda turvaliselt,“ lisas Ausmaa pressiteate vahendusel.