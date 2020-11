Ogier enne viimast MM-rallit: mul pole midagi kaotada 

Evansil on koos 111 silma ning Ogier'l 97. Hyundai piloodid Thierry Neuville ja Ott Tänak on kogunud vastavalt 87 ja 83 punkti. Tootjate arvestuses edestab 208 silma noppinud Hyundai seitsme punktiga mullust tšempionit Toyotat. Tiitlikaitsja pealiku Tommi Mäkineni hinnangul on enne viimast rallit veel kõik lahtine.

"Me kõik tahtsime, et hooaja lõppu lisanduks veel üks ralli. Suur tänu kõigile, kes võimaldasid sel sündida. Formaat on pisut erinev, arvan, et mägedes on katsed pilootidele küllaltki rasked, sest see on kõigile uus. Meie sõitjatel pole asfaldil kuigi palju kogemust, kuid oleme selleks ralliks valmistunud nii hästi kui võimalik. Nii Elfynil [Evans] kui ka Sebil [Ogier] on head võimalused tiitli võitmiseks ning toetan mõlemaid. Tootjate arvestuses on tiitli saatus samuti väga lahtine, seega peame endast parima andma," lausus Mäkinen meeskonna pressiteate vahendusel.

Ogier arvab, et Monza ralli võib kujuneda keeruliseks, kuid samas pole tal midagi kaotada ning prantslane läheb iga hinna eest tiitli eest võitlema.

"Monza on uus katsumus. Mul on hea meel, et saan taas autos olla ning viimast korda tiitli nimel võidelda. Ma pole siin varem võistelnud, kuid olen vaadanud videoid ja arvan, et ringrajal toimuvad katsed pole nii kerged kui nad tunduvad. Seal on mõned kohad, kus tuleb sõita kruusal või isegi murul ning masinaga, mis on mõeldud asfaldil kihutamiseks, on alati raske. Ning laupäevased mägedes toimuvad katsed võivad teha keeruliseks ilmastikutingimused. Me pole asfaldil kihutanud alates Monte Carlo rallist, seega testimine on sel nädalal olnud oluline, et hankida võimalikult palju kogemust. Tunnen, et mul pole midagi kaotada, ma ei tunne pinget ning püüan anda endast parima, et olla võimalikult valmis," sõnas Ogier.

Evansil on tiitli kindlustamiseks vaja 17 silma, kuid ta usub, et Monza etapil tuleb igal juhul teha tugev tulemus.

"Oleme selleks keskendunud alates Sardiinia rallist. Lähen etapile vastu positiivselt meelestatuna. Teame, et vajame tugevat tulemust ning oleme valmis, et anda endast parim. Mägedes toimuvad katsed tunduvad väga kenad. Kuid kiired asfaldikatsed võivad praegusel aastaajal olla keerulisemad. Meil pole ilmselt piisavalt kilomeetreid kogutud, kuid tundsin end Monte Carlos hästi ning teame, et auto on asfaldil tugev. Asja teeb raskeks see, et ringrajal toimuvad katsed on mägedes toimuvatest täiesti erinevad. Seega peame andma endast parima, et leida hea tunnetus ning kohaneda," lausus Evans.

Esimest aastat WRCs kaasa tegev Kalle Rovanperä hoiab üldarvestuses 70 silmaga viiendat kohta. 20aastane soomlane on oma debüüthooajaga igati rahule jäänud.