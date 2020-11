Andrea Adamo: meil on küll paberi peal seitsmepunktiline edu, kuid rallitipus ei tähenda see midagi 

Pärast Sardiinias saavutatud kaksikvõitu haaras Hyundai tootjate arvestuses seitsmepuntkilise edu. Kuid vahe on Adamo arvates niivõrd marginaalne, et kindlana liidrikohal end tunda ei saa.

"Meil seisab ees väga tähtis ülesanne: peame kaitsma tootjate meistritiitlit. Paberi peal on meil seitsmepunktiline edu, kuid rallitipus ei tähenda see midagi. Kolm meeskonda on tänavu näidanud, et nad suudavad võita. Peame kõvasti vaeva nägema ning suruma viimase punktikatseni. Kõik on meie endi käes," lausus Adamo meeskonna kodulehel avaldatud intervjuus.

Thierry Neuville on küll varem osalenud Monza rallisõul, kuid belglane usub, et MM-rallina saab etapp olema teistsugune.

"Olen Monza rallilsõul paar korda osalenud, kuid siinne MM-ralli on kindlasti teistsugune. Hooaja viimane etapp saab olema põnev, väga intensiivne ning otsekui sprint," lausus Neuville.

Ott Tänaku hinnangul on oluline kindlustada meeskonnale tiitel, kuid valitsev maailmameister loodab midagi ära teha ka individuaalses plaanis.

"Meeskonna seisukohalt peame tegema kõik, et tiitlit kaitsta. Kuid nii mõndagi on lahtine veel ka sõitjate arvestuses," sõnas Tänak.

Tänavu Sardiinia ralli võitnud Dani Sordo on varem Monza ringrajal kihutanud. 2010. ja 2013. aastal õnnestus tal sealne rallisõu võita. Ka tema meelest on tähtis tuua viimaselt etapilt Hyundaile tiitlivõit.