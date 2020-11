Maradona mänedžer jalgpallilegendi lahkumisest: ta oli väsinud ja tahtiski surra 

1986. aastal oma rahvusmeeskonnaga maailmameistriks tulnud Maradona suri kolmapäeval 60aastaselt kodus saadud südamerabanduse tagajärjel. Samal ajal, kui jalgpallimaailm on uudise järel olnud leinas, on Maradona mänedžer ja sõber Stefano Ceci tulnud välja ütlemistega, et vutilegend oligi elamiseks juba liiga väsinud.

„Diego oli alati üksi, sest alati mõeldi vaid Maradona nime peale,“ andis Ceci mõista, et jalgpallimaailma üks suuremaid mehi tundis, et on justkui kõigi teiste oma. „Diego ei olnud Diego enam 17aastaselt. Ta oli persoonina väga keeruline inimene, kellega suhelda, sest ta oli habras, täis ebakindlust, alandlikkust ja head tahet. Mul on tema kohta 20 aastat suurepäraseid mälestusi,“ vahendas Ceci sõnu Itaalia spordimeedia.