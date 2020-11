Legion alistas Transi, aga üleminekumängudele läheb Kuressaare 

Paralleelselt peetud mängudes kohtusid Tallinna Kalev - Kuressaare ning Narva Trans - Tallinna Legion. Kui Kalevi jaoks oli juba selge, et niikuinii jäädakse viimaseks ja langetakse esiliigasse, ning Legionil oli kindel kaheksas koht, siis nii Kuressaarel kui Transil oli võimalus jääda üheksandaks. See tähendaks üleminekumänge ja hooaja pikenemist.

Transi kaotus tähendas, et neile jäi hooaja lõpuks tabelisse kirja 25 punkti. Kuressaare vajas nende edestamiseks Kalevi vastu kolme võidupunkti, sest siis oleks neil olnud tabelis kirjas 26 silma. Sportland Arenal peetud matšis nähti kaht väravat: üks läks Murad Velijevi jalast kirja Kalevile, teine Mattias Männilaane poolt Kuressaarele. Kohtumine lõppes 1:1 viigiga, mis tähendas, et Kuressaare hooaja saldoks jäi 24 silma. See tähendab, et just nemad peavad pidama üleminekumänge, mille võitja saab järgmisel hooajal osaleda kõrgliigaseltskonnas, kaotaja langeb esiliigasse. Otsustavates lahingutes kohtutakse Maardu Linnameeskonnaga.