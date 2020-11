BLOGI JA GALERII | Suurepäraselt kaugviskeid tabanud Venemaa alistas Eesti 27 punktiga 

Veideman tabas koos kolmandat veerandaega lõpetanud sireeniga kahepunktiviske. Kuid Venemaa juhib siiski mängu 20 silmaga ehk tablool säravad numbrid 62 : 42. Veideman on tõusnud kaheksa punktiga koondise edukaimaks skoorijaks, käe on valge saanud kaheksa mängijat. Kuid tänane peamine mure on see, et ühte selget liidrit pole esile kerkinud. Ilmselgelt on puudu Vene ja Kullamäe panusest, kuid see pole vabandus...