OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-valikmängus Venemaaga 

Vastaste nimekaim mees on 33aastane ääremängija Andrei Vorontsevitš, kes on samas sellel hooajal klubita ja kelle vorm on suur küsimärk. Tõsi, Vorontsevitši puhul on tegu kolmekordse Euroliiga ja seitsekordse Venemaa meistriga, mistap selle mehe tasemes kahelda ei tohi. Teatavasti võib vorm olla kõikuv, kuid klass on igavene.