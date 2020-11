Rapla korvpallimeeskond soetas omale hollandlasest keskmängija 

Thomas van der Marsi ja Jito Koki järel on tegemist kolmanda hollandlasega, kes Rapla korvialust kindlustama asub. Tegemist pole küll lausa sama suure mängijaga kui tema kuulus nimekaim Shaquille O’Neal, kuid võib öelda, et Eestisse saabudes on ta üks suurim Eesti-Läti liigas palliv korvpallur. Rapla jaoks on ta hea täiendus, kuna oktoobri keskpaigast alates on mängitud ilma puhta keskmängijata.

Doorson saabub Raplasse Hispaania tugevuselt II liiga meeskonnast Melilla Baloncesto. Leb Gold liigas möödus ka tema esimene profiaasta. Marin Peixe Galego ridades oli Doorson liiga neljas lauavõitleja ja tema viskeprotsent 60 andis selles arvestuses liigas 13. koha. Varasemalt on mehel seljataga aastad USA üliõpilasliigas NCAA, kus ta esindas Rutgers Ülikooli korvpallimeeskonda.



Rapla peatreener Toomas Annuk märkis, et kaua on proovitud leida meeskonda esiliinile lisaks ühte mängijat, kes oma profiililt oleks erinev olemasolevast tandemist ja tooks juurde just suurust ning tugevust korvialuses kaitsemängus, samuti annaks suure panuse lauavõitluses.