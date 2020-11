Koondise peatreener Venemaalt saadud paki järel: põrusime nii vaimselt kui füüsiliselt 

"Venelased tegid valiktsükli parima matši," tõdes koondise juhendaja Toijala kohtumise järel. "Nad mängisid väga meeskondlikult ja neid peab kiitma. Vorontsevitš andis kõvasti juurde. Neil on pikk koosseis ja me ei leidnud rünnakul sobivad käike. Tegime vigu nii kaitses kui rünnakul – Venemaa oli selgelt parem."

Soomlase sõnul tehti skautimise põhjal otsuseid, mis tänases kohtumises ei toiminud. "Lisaks tehti platsil individuaalselt vigu, mis on inimlik. Põrusime nii vaimselt kui füüsiliselt. Me ei suutnud näidata taset, et Venemaaga võidelda," lausus ta pressikonvrentsil.