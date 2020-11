HURRAA! Eesti iluvõimlejad võitsid EMilt pronksmedali 

Euroopa meistriks krooniti kodus võistelnud Ukraina koondis (35,350 punkti), teisele kohale jäi Iisrael (34,450 punkti). Kolme rõnga ja kahe kurikapaari finaalis tegi Eesti koondis palju vigu ning jäi 25,250 punktiga 6. kohale. Üllatuslikult krooniti Euroopa meistriks väga hea katse teinud Türgi koondis, kes teenis 31,350 punkti, hõbemedalile tuli Ukraina (samuti 31,350 punkti, aga madalam tehniline sooritus).



"Me oleme väga rõõmsad, et saavutasime pronksmedali ja et üldse siia võistlema saime tulla," sõnas koondise kapten Laurabell Kabrits pressiteate vahendusel. "Hoolimata sellest, et võistlustest võttis osa oodatust vähem riike, siis olid kõik konkurentsivõimelised ning saime ikkagi võistelda tugevate koondistega."