Treener keeras olümpiavõitja võistluse tuksi. Sportlane: see on kuradi uskumatu! 

Nimelt andis Aleksander Stöckl Forfangile lipuga tornist laskumiseks märku enne, kui see oli ametlikult lubatud. "Saatsin ta kollase tulega hüppesse," nentis Stöckl Norra rahvusringhäälingule (NRK). "Nägin, et 15 sekundit tiksus kellal täis, tavaliselt süttib seejärel roheline tuli. Nägin enda arvates rohelist tuld ja langetasin lipu. Aga pärast tema hüpet vaatasin üles ja nägin, et fooris põles jätkuvalt kollane tuli."

Forfang oli juhtunust mõistagi häiritud. "Üsna uskumatu, et selline asi juhtus. See on kuradi uskumatu! Vabandust, aga see on täiesti sõge," lausus diskvalifitseeritud Pyeongchangi meeskondlik olümpiavõitja NRK-le.