PAUK: maailma parim kahevõistleja ei saa täna startida, Ilves alustab suusasõitu soodsalt positsioonilt 

Samas võib Riiber jätkuvalt Ruka tuuri võita, sest see selgub kolme päeva jooksul kogutud MK-punktide põhjal. Norralasel on kahe võistlusega koos 200 punkti. Lamparteril on teisena 120 ja jaapanlasel Akito Watabel kolmandana 100 punkti. Etapi võitja teenib 100 ja teine mees 80 punkti.