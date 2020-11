Paide lagunes täielikult, Levadia hõbedalootus elab 

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko oli pärast matši parajas hämmingus ega suutnud selgitada, mis juhtus. „Endalegi arusaamatu... Ju siis ei suutnud ma meeskonda vaimselt hästi ette valmistada,“ tõdes ta Soccernet.ee otseülekandes. „Tundus, et individuaalselt ei mängitud oma taset välja ja seetõttu ka võistkondlikult. Ei ole mingit selgitust praegu.“

Levadiale tõid tähtsa võidu Aime Marcelin Gando Biala ja Karl Rudolf Õiguse tabamused. Hõbedalootus elab, kuid kõik pole Levadia enda kätes. Nemad peavad hooaja kahes viimases matšis igal juhul võitma Florat, samal ajal tuleb Levadia fännidel loota, et Paide ei alista viimases voorus Kaljut.

„Ühe päeva nüüd puhkame ja siis hakkame Florat analüüsima. Oleme enesekindlust täis ja anname neile kõvad lahingud,“ tõdes Õigus mängujärgses intervjuus ETV-le. Levadia peatreener Vladimir Vassiljev lisas: „See, et Paide täna kaotas, tekitab meis kindlasti pinget. Aga peame kaks järgmist kohtumist võitma. Usun, et ma ei pea hakkama võistkonda eraldi häälestama, sest mängijad teavad, et Florat peab minema alati võitma.“