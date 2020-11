VIDEO | Ott Tänak testis Hyundai uhiuut ralliautot 

Rally2 auto on asendus praeguse generatsiooni R5-masinatele. Väidetavalt soovib Hyundai meeskond uue sõiduki rallidele tuua järgmise aasta suvel ja tiimipealik Andrea Adamol jätkus auto kohta vaid kiidusõnu.

"See on parem kui eelmine masin," ütles ta DirtFishile antud intervjuus. "Hei, see võib küll tunduda nagu PR-jutt, võite seda uskuda või mitte, aga see on tõsi."

Praegustelt R5-masinatelt on autol säilinud selle viiekäiguline käigukast, kõik muud osad on selle juures uued. Varem on masinat testinud peamiselt põhjanaaber Jari Huttunen, kuid nüüd anti see ka Ott Tänaku hoolde.

Adamo sõnul on ainuüksi masina testimine keeruline. Autot ehitatakse Saksamaal ja koroona põhjustatud piirangute tõttu on välismaalastel üsna keeruline riiki pääseda

"Me ei saa kasutada avalikke teid ega turvalisuse huvides ei saa külastada linnasid. Uskuge mind, uue auto väljatöötamine pole praegu lihtne," kurtis Adamo.