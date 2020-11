President Kaljulaid talisportlaste ilusast nädalavahetusest: vägev! 

"Vägev! Just sellise sõnaga saabki kirjeldada neid emotsioone, mis meie talisportlased sel nädalavahetusel pakkusid. Pole vahet, et poodiumikohta ei tulnud ja kõigil starti läinutel ei olnud parimad õnnestumised," kirjutas kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel.

"Oluline on see tunne ja teadmine ning kindlasti ka tõestamine nii iseendale, kõigile taustajõududele, toetajatele, fännidele ja lihtsast spordisõpradele, et Eesti sportlased on konkurentsis ja võitlevad heal päeval kõige kõrgemas tipus. Aitäh Kristjan Ilves, Tuuli Tomingas, Artti Aigro ja teised. Ja pange edasi!"