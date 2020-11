Armastatud kirjanik Mika Keränen kergitab saladuseloori ja räägib, kuidas ta kasutab oma teostes jalgpalli 

Muuhulgas räägib Lotman, et jalgpall ei ole pelgalt sport ja õigupoolest ei olegi ehk sportlik komponent jalgpallis domineeriv: „Esmajoones on jalgpall mäng, mäng aga on tõsine asi, kuid see ei tohi muutuda tööks. Samas ei tohi mäng muutuda pelgalt meelelahutuseks, šõuks. Sellegipoolest tahame, et matš poleks üksnes pingeline, vaid ka ilus. Mäng ei ole üksnes tõsine, vaid ka aus asi: mitte nagu ameerika wrestling. Jalgpall on sport, kuid ka kunst ja teadus. Me räägime jalgpallikultuurist ja koguni jalgpallifilosoofiast.“