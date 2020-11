Tormis Laine MK-debüüdist: esimeseks slaalomiks pole enam paberitöö osas stressi 

"Koroonaajal on paberitööd poole rohkem," märkis Laine Õhtulehele. "Selles mõttes oli väga hea, esimeseks slaalomiks pole enam paberitöö osas stressi, kas kõik on õigesti tehtud. Nüüd on see korra läbi tehtud ja järgmisele MK-le on kõvasti lihtsam minna."

Laine kaotas kvalifikatsiooni kiireimale (sakslane Stefan Luitz) kahe laskumise peale 2,78 sekundit, mis oli tulemuse kirja saanud sportlastest eelviimane tulemus.

"Rahule ei saa jääda, aga pettunud ka pole, sest ootuseid ju polnud," sõnas Laine. "Muidugi võib öelda, et ma ei teinud päris oma ära, aga isegi, kui oleks teinud... Praegu kaotasin 2,8 sekundit, aga kui oleksin materjaliga (loe: varustuse seadistamisega – M. T.) pannud ideaali ja ise teinud oma parimad sõidud, siis oleks võib-olla kaotanud kaks sekundit. Poleks mingit vahet, kas saan 58. või 52. koha."

Laine põhiala on sel MK-hooajal slaalom, ent Lechis võisteldi põhimõtteliselt suurslaalomis. "Seal ma pole MK-tasemel, sellepärast pole ka mõtet pead väga alla lasta. See oli juba enne võistlust teada, et ma pole suurslaalomis veel valmis selles konkurentsis sõitma, aga küll kõik tuleb. Nagu ütlesin, kogemuse mõttes oli kindlasti hea. Kui kaotaksin slaalomis 2,8 sekundit ja oleksin eelviimane, siis oleks kindlasti põhjust pettunud olla."