SOHIPOEG? Väidetav vallaslaps nõuab Diego Maradona surnukeha väljakaevamist 

19aastane Santiago Lara, kes nimetab end varalahkunud Maradona pojaks, nõudis võimaliku isa surnukeha väljakaevamist. Noormees on oma advokaadile juba vastavasisulise taotluse esitanud. Lara soovib lahangut ja DNA-testi.

Noormees on oma suhteid Maradonaga püüdnud tõestada juba neli aastat. Tema ema, ettekandja Natalya Garat suri 23aastaselt kopsuvähki. Enne lahkumist väitis noor naine, et tal oli seitse aastat salajane afäär maailma jalgpalli legendiga.

"Mu ema suri kahjuks siis, kui olin vaid kolmeaastane, kuid mõni päev enne tema surma ütles ta, et olen Diego poeg," rääkis Telemundo Suelta la Sopa teleprogrammi kutsutud Lara. "Tahan lihtsalt teada, kes ma olen! Ja asja rahaline pool pole minu jaoks oluline."

The Mirrori ingliskeelne väljaanne tuletab meelde, et Lara võib osutuda jalgpallilegendi kuuendaks lapseks. Maradonal on kolm tütart (Giannina, Dalma ja Yana) ning kaks poega (Diego Sinagra ja Diego Fernando).