Soomlasest olümpiavõitja meenutab 80. sünnipäeval: anaboolseid steroide sain eestlastelt ja katsetasin neid koera peal 

"Neid võetakse kodumaa kaitseks," rääkis Nevala Iltalehtile. "Sakslased kasutasid neid sõjas. Mina sain spordis sellest nii aru, et võtsin vastutuse enda teistega samale joonele viimise eest. Sain konkurentidega võidelda võrdsetel alustel ja siis oli näha, kes on kes."

Spordiarstid Helmer Kvist ja Pekka Peltokallio proovisid pidurit tõmmata, sest tablettide toime kohta oli vähe teavet. "Nad ütlesid, et see on ohtlik," märkis Nevala, kes kasutas katsejänesena oma koera.

"Koer ei tahtnud metsast välja tulla ja ajas raugematu energiaga jänest taga. Ma polnud sellist vaatepilti varem näinud. Arvasin, et jah, ma võin neid kasutada, kui on nii positiivsed mõjud," lisas Nevala.

Varem on 1964. aastal Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud soomlane rääkinud, et anaboolseid steroide sai ta Toomas Savilt. Siinkohal tuleb märkida, et toona ei kuulnud need keelatud ainete nimekirja.