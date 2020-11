WRC Ott Tänak: oleme Monzaks nii hästi valmistunud, kui neis oludes on vähegi võimalik Toimetas Deivil Tserp , täna 14:28 Jaga: M

Ott Tänak. Foto: Mari Luud

Ott Tänak andis nädal enne Itaalias, Monzas toimuvat autoralli maailmameistrivõistluste viimast etappi intervjuu Betsafe’i blogis, kus ütles, et Monza kontseptsioon on tõesti väga eriline ning rallipaar on olusid arvestades võistluseks hästi valmistunud.