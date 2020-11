INTERVJUU | Norra koondise peatreener: olen kindel, et Kristjan Ilves lööb sel talvel viienda koha üle 

Alustuseks väike nali: kas juba kahetsete, et Kristjani oma punti võtsite? Ta teeb norralastele ära.

Ei, üldse mitte. Ta on hea kutt, kes oskab nalja teha. Lisaks on ta hea suusahüppaja, mis aitab meilgi areneda. Loodetavasti suudame aidata teda pisut kiiremini suusatama. Töö selle kallal käib.