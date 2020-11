Ühe hingetõmbega saja meetri sügavusele sukelduv eestlane: see ei ole ohutu spordiala 

Rakverest pärit Kaspar Eevald (31) on tegelenud mitme huvitava alaga: näiteks sõitis ta mõned aastad motokrossi ja mullu augustis vallutas oma sünnipäeva paiku 4810 meetri kõrguse Mont Blanci mäe. Tema peamiseks alaks on aga vabasukeldumine, mis pole mujal maailmas ega ka Eestis just väga levinud. Maarjamaal on seda raske harrastada kolmel põhjusel: siinsed veed on pimedad ja see raskendab turvalisuse tagamist, meie põhjamaised avaveed on külmad ning lõpetuseks pole siin ka üleliia sügav.