Sebastien Ogier mõtiskleb: „Kas tänavust võitjat peaks kutsuma tšempioniks?“ 

Ajakiri Autosport uuris Ogier'lt, kas tänavusi maailmameistreid jäädakse mäletama samaväärse tšempionina nagu kõiki eelmisi? „See on keeruline küsimus,“ vastas prantslane. „Päeva lõpuks on meil kõigil olnud samasugused tingimused, et võidelda selles mini-meistrisarjas. Kes iganes on parim, võidab ka selle hooaja.“

Ta jätkas: „Kas tänavust võitjat peaks kutsuma tšempioniks? Igal juhul on ta WRC sarja võitja. Üks on kindel, kui mina peaksin olema Monza ralli järel esikohal, siis see tiitel ei ole sama väärtuslik kui eelmised. Mul on kahju, et ei suudetud korraldada paari rallit rohkem, ütleme, et koos oleks olnud kaheksa või üheksa etappi. Sel juhul oleks asi paistnud rohkem maailmameistrivõistluste moodi. See aga on juba teine küsimus.“