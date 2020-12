Imekombel põlevast vormelist põgenenud Grosjean: nägin surma silme ees, aga pidin laste pärast välja pääsema 

„Arvan, et siin on tarvis psühholoogi abi, sest nägin surma silme ees. Mu viieaastane poeg on veendunud, et mul on supervõimed ja maagiline armastuse kilp. Ta ütles, et suudan autost välja lennata. Need on väga kaalukad sõnad. Vanim poeg proovib asjast sotti saada ratsionaalsemal tasemel ja kõige noorem on joonistanud pildi isa käevigastustest. Olin oma sugulaste pärast rohkem mures kui enda pärast. Mu kolm last on mu suurima uhkuse ja energia allikad,“ lisas Grosjean.