Maradona austusavaldust boikoteerinud mängija saab tapmisähvardusi 

Maradona austusavalduse boikoteerimise järel on hispaanlanna saanud tapmisähvardusi. „Mind pole sotsiaalmeedias kiusanud ainult võõrad, vaid seda on teinud ka mu tiimikaaslased,“ vahendas Dapena sõnu portaal rt.com. „Ja mind pole mitte ainult kiusatud, vaid on olnud ka tapmisähvardusi nagu näiteks, et otsitakse mu aadress välja ja murtakse mu poole sisse ning murtakse mu jalad ära.“