TAEVANE DREAM TEAM: kuidas saaks Maradona & Co. hakkama praeguste ässade vastu? 

Seltskond, kuhu Maradona sattus, on mõistagi esinduslik, kuid pole kahtlustki, et mängujuhina tõmbab taevases dream team'is ehk unelmate koosseisus niite ikkagi just tema. See ei saakski teisiti olla, sest tõusis ju väikest kasvu geenius lihtsurelikest kõrgemale ajastul, kui jalgpalliväljakutel andsid tooni robusted kaitsjad ning tõsiasi, et mängudes võiks sündida rohkem kui kaks väravat, polnud sugugi nii iseenesestmõistetav kui praegu või 20. sajandi esimesel poolel. Meenutagem, et 1990. aasta MMil, kus Maradona ja Argentina pidi leppima hõbedaga, löödi keskmiselt 2,21 väravat mängu kohta, mis on läbi aegade kõige madalam näitaja.