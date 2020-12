TAEVANE DREAM TEAM: kuidas saaks Maradona&co hakkama praeguste ässade vastu? 

Seltskond, kuhu Maradona sattus, on mõistagi esinduslik, kuid pole kahtlustki, et mängujuhina tõmbab taevases dream team'is ehk unelmate koosseisus niite ikkagi just tema. See ei saakski teisiti olla, sest tõusis ju väikest kasvu geenius lihtsurelikest kõrgemale ajastul, kui jalgpalliväljakutel andsid tooni robusted kaitsjad ning tõsiasi, et mängudes võiks sündida rohkem kui kaks väravat, polnud sugugi nii iseenesestmõistetav kui praegu või 20. sajandi esimesel poolel. Meenutagem, et 1990. aasta MMil, kus Maradona ja Argentina pidi leppima hõbedaga, löödi keskmiselt 2,21 väravat mängu kohta, mis on läbi aegade kõige madalam näitaja.

Kaugete aegade pallivõlurid kannatavad

Ometi on esile kerkinud sellised isiksused, kelle roll mängus ja panus jalgpalli on väljaspool igasugust kahtlust. Kui edastasin endapoolse taevase dream team'i jalgpalliloolasele- ja ajakirjanikule Indrek Schwedele, nentis ta: „Kelle puhul olen 100% päri, on muidugi Johan Cruyff, Alfredo di Stefano [kes oli küll suur väravakütt, kuid võis särada väljaku igas osas, sestap on ta paigutatud siin poolkaitsesse – K. K.], Garrincha, Ferenc Puskas ja Diego Maradona.

Indrek Schwede. Foto: Robin Roots

Bobby Moore... Kaitsjatega on tõesti see, et nemad on olnud vähem pildil, aga tema on igati tipp-topp valik. Muidugi on George Best ülejäänuist kõige nõrgem lüli, sest ta kasutab eelist, et oma skandaalsuse tõttu on temast nii palju kirjutatud. Aga las ta olla.“

Väravahtidest eelistanuks Schwede Mustale Pantrile Lev Jašinile hispaanlast Ricardo Zamorat, kelle kõrgaeg jäi möödunud sajandi 20. ja 30. aastatesse.