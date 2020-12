Seni veel paberil jalgpallihallidesse puhutakse paarkümmend miljonit eurot 

Viie linna all tuleb silmas pidada seda, et Tallinna vutimehed on pneumokupli või katuse all saanud aasta näruseima ilmaga kuudel trenni teha juba mitmeid aastaid. Pealinnas on praegu neli täismõõtmetega sisehalli, lisaks vähendatud mõõtmetega hall Linnu teel, kuid mujal Eestis on jalgpall olnud seni puhtakujuline väliala. Suurejoonelisi plaane on mõistagi mõlgutatud, meie suuruselt teises linnas Tartus näiteks oma paarikümne aasta jagu, kuid raha jalgpallihalli ehitamiseks pole väljaspool Tallinna siiani leitud.