RAHA EEST SAAB KÕIKE? Vormel 1 meeskond kinnitas järgmise aasta sõitjaks vägivaldse minevikuga rikkuri 

Haasi meeskond on hooaja lõppfaasis kümne meeskonna hulgas eelviimasel kohal ja juba varasemalt teatati, et uuel hooajal ei jätka tiimi eest tänavused sõitjad Romain Grosjean ja Kevin Magnussen. Pärast selle avalikustamist on palju spekuleeritud, kes uuel aastal Haasi masinatesse istuvad ja nüüdseks on teada, et üks mees on 21aastane Nikita Mazepin.