SÜDAMLIKUD UUDISED | Bahreinis vormelirajale tormanud ja sõitjate südame võitnud koer on päästetud 

Kuigi sõit peatati ootamatu külalise pärast kiirelt, pakkus see sõitjatele palju rõõmu. Nii laulis Ferrari masina roolis istuv neljakordne maailmameister Sebastian Vettel kuulsat laulu „Who let the dogs out?“ Lisaks ütles sakslane, et kui oleks teadnud, et koeri rajale lubatakse, oleks ta ka enda neljajalgse sõbra kaasa võtnud!