Spordivaria FOTOD | VÕIMAS! Eestlane sukeldus ühe hingetõmbega 101 meetri sügavusele Toimetas Kaspar Koort , täna 09:02

Kaspar Eevald. Foto: Erakogu

Kaspar Eevald kirjutas enda nimele vabasukeldumise No Limits distsipliini ametliku Eesti rekordi, sukeldudes esimese eestlasena vaid ühe hingetõmbega 101 meetri sügavusele. "See on olnud üks tõeliselt vägev seiklus ja muidugi on see kirjeldamatult hea tunne, kui mitme aasta tööd kroonib selline märgilise tähtsusega tulemus," oli Kaspar Eevald siiralt õnnelik ning lisas, et rekordikatse oli hoolimata headest ilmastikutingimustest oodatust palju raskem. "Kuigi treeningud kinnitasid, et olen selle sügavuse ametlikuks alistamiseks igati valmis, siis rekordit tegema minnes oli närv ikka korralikult sees ja sooritus osutus just vaimselt palju raskemaks."