Rootsi ajakirjanik kahtlustab Ruka üllatajat dopingu tarvitamises. Jelena Välbe: ma ei kommenteeri idiootide kirjutisi 

"Olite te varem Sorinast midagi kuulnud?" küsis Rootsi ajakirjanik Ludvig Holmberg Ruka etapi järel. "Varem võistles ta Aljošina nime all ja oli esmajoones sprinter. Tema senine parim tulemus MK-sarjas pärines 2018. aastast, kui oli Planica sprindis 15."

"Eelmisel hooajal ei võistelnud ta üldse," jätkas Holmberg. "Ta oli üks mitmest Venemaa naissuusatajast, kes jäi enne tiitlivõistlusteta talve lapseootele ning märtsis sünnitas tütre. Kuidas on võimalik vaid mõned kuud pärast sünnitust nii kõrgele kerkida?

Kas ta on kasutanud dopingut? Ma loodan, et mitte. Kuid ma mõistan kõiki suusatajaid ja suusasõpru, kes on kahtlustavad. Ka mina olen muutunud kahtlustavaks."

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe andis rootslaste kahtlustele konkreetse hinnangu.

"Ma ei kommenteeri artikleid, mis on kirjutatud idiootide poolt. Eriti neid, mis avaldatakse kollases meedias," põrutas Välbe.

Sorina abikaasa, endine suusataja Jegor Sorin üritas võtta asja huumoriga ning tema sõnul on ainskaks dopinguks, mis Tatjanat motiveerib, nende tütar.

"Hea Ludvig, suur tänu, et tõid meie päeva nii palju naeru," kirjutas Sorin Instagramis. "Me ei tea, mida sa suitsetad, kuid see peab olema päris kange kraam.