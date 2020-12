Brexit pöörab Inglismaa jalgpallituru pea peale 

Tööloa taotlemisel lähevad eurooplased nüüd ühte patta muu maailma jalgpalluritega. Et tööluba saada, on välja töötatud spetsiaalne punktide süsteem, mis võtab arvesse jalgpalluri mängude arvu oma rahvuskoondises või noortekoondises, samuti mängude arvu klubis, aga ka mängija senise klubi kvaliteeti, klubi positsiooni liigas ning ka liiga enda kvaliteeti. Kui kriteeriumid on täidetud edukalt, saab mängija tööloa automaatselt, ent kui punkte jääb väheseks, otsustab palluri Inglismaa-kõlbulikkuse erandeid vaagiv kolleegium.