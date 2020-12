Mike Tyson võttis dopinguerandi tänulikult vastu 

"Ma ei suuda [kanepi] suitsetamist lõpetada," tõdes Raudne Mike. "Olen suitsetanud ka võitluste ajal. Ma lihtsalt pean suitsetama. Mul on kahju. Ma suitsetan iga päev, ma pole kordagi pausi teinud.

Selline ma olen. See pole mind negatiivselt mõjutanud. Seda ma lihtsalt teen ja selline ma olen ja sellisena ma suren.

Muidugi pole sellele õigustust. Sellel pole algust, sellel pole lõppu. See lihtsalt tuimestab mind, kuid see ei tuimesta valu."

Enne matši oli Tyson rääkinud, et ta on kanepi suitsetamise "peaaegu lõpetanud", kuid tema uued väljaütlemised lubavad selles muidugi kahelda. Küll kinnitas ta, et lõpetas kaks ja pool aastat tagasi kokaiini tarbimise. Asi seegi.