FOTOD | Monzas sajab laia lund. Ott Tänak: tingimused on väga huvitavad 

WRC-sarja tänavune maailmameister selgub Monzas, kus sealsel ringrajal ja selle ümbruses sõidetakse hooaja seitsmes etapp. Rehvifirma Michelin teatas mõned ajad tagasi, et võtab hooaja viimasele võistlusele kaasa ka talverehvid ja tänase seisuga näib, et tiimidel läheb neid vaja.

Sama tõdes noor Toyota piloot Kalle Rovanperä, kes jagas WRC ametlikku video, kus on näha, et rajal sadas laia lund. Igal sõitjal on nädalavahetusel kasutada kaheksa ilma naelteta lumerehvi. Lisaks on saadaval tavapärased kõva ja pehme seguga kuiva ilma asfaldirehvid ning vihmarehvid.