Soome koondis aitas Artti Aigro tasemele, mis tõi kaks nädalavahetust järjest kodusele treenerile pisara silma 

Eljand ja Aigro ütlevad enesekindlalt, et 21aastane sportlane on saavutanud uue taseme. Tulemused kinnitavad nende väidet: Aigro on alustanud MK-hooaega 26., 14. (elu parim) ja 30. kohaga. Seejuures hoidis ta Wislas avavooru järel 16., Rukal laupäeval 10. ja pühapäeval lausa 5. kohta. Arvestades, et varem oli Aigro terve karjääri peale kokku jõudnud MK-sarjas punktikohale kolm korda, pole ime, et Eurospordi kommentaatoridki läksid elevile.