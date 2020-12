Rytast esindav Kitsing mängust Žalgirisega: atmosfäär oli fantastiline! 

Eesti koondise ääremängija Kristjan Kitsing siirdus selle hooaja alguses Vilniuse Rytasesse. Mees on seni kohanenud üpris hästi ja Leedu liigas on tema arvel keskmiselt 10,4 silma ja 2,5 lauapalli.

Leedu liiga hooaja kokkuvõttes on Kitsingust enam kolmeseid tabanud vaid ekskalevlane Branko Mirković, kellel on kirjas 26 tabamust. Kitsingul on 24 õnnestumist, kohe tema seljataga kolmandal kohal on tiimikaaslane Andrew Goudelock. Kumb on parem viskaja, kas sina või Goudelock? "Noh, me pole veel omavahel võistelnud (naerab). Kuid tean, et me mõlemad armastame visata ja kaugvisked on meie mängu kõige tugevam osa," sõnas eestlane.

Hooaega kuue liigavõiduga alustanud Rytast tabas novembris mõõn, kui kaotati kolm kohtumist järjest. Kitsingu sõnul on meeskond nüüd august välja ja seda on näha ka euromängudes. Eestlasel polnud probleeme ka Vilniuse igapäevaeluga kohanemisega.

"Ehkki see linn on suurem kui Tallinn, siis Vilnius meenutab mu kodulinna Tartut. Nii et mulle meeldib siin väga! Meeskond mängib täpselt nii, nagu ma ootasin. Tundsin peatreenerit juba kohale jõudes, nii et meeskonnas on kõik seni suurepärane," oli Kitsing rahulolev.

Nädalavahetusel seisab Rytasel ees hooaja teine kohtumine suure rivaali Kaunase Žalgirisega, kellele oktoobris kaotati 12 punktiga. Vaatamata kaotusele meenutas Kitsing matši soojade sõnadega.

"Atmosfäär oli tõesti fantastiline. See oli minu jaoks esimene kord, kui midagi sellist tundsin," rääkis ta. "See derbi on vinge ja nautisin selle igat minutit. Eelmise kohtumise teises pooles mängisime kehvasti, nii et peame seda parandama ja keskendumist hoidma kogu 40 minutit."