Suusataja võistles Ruka MK-etapil tugevas pohmellis: Soomes on alkohol odav 

"Tegin paar jooki ja pudeli veidi. Soomes on alkohol odav," vahendab põhjanaabrite ajaleht Iltalehti Einarssoni sõnu. Islandlase käsi haaras reedel pudeli järele, sest tema treener Vegard Karlströmi koroonatest oli positiivne. Atleet eeldas, et temagi peab jääma pikaks ajaks isolatsiooni, mis tegi meele mõrudaks.

"See tähendas minu jaoks pikka karantiini. Islandile oleksin tagasi jõudnud alles vahetult enne jõule. See oli tõeliselt vastik olukord, kuna mul on kodus kolm last ja rase naine," selgitas Einarsson. Kuid siis selgus, et treeneri kordustesti tulemus oli negatiivne. "Siis lõpetasin joomise."