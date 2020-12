Kalev/Cramo purustas Tartu 64 punktiga, TalTech ja Pärnu said napid võidud 

Eriti hädas olid külalised korvi all. Seni Tartu Ülikooli mängu vedanud Will Rayman siirdus hiljuti Saksamaa kõrgliigasse ja tema asendajaks toodud Toomas Raadik polnud veel matšile üles antud. Nii sai korvi all lustida Eesti koondislane Rauno Nurger, kes tabas platsilt kõik kuraditosin teele pandud viset ja ka kõik 6 vabaviset, mis andis kokku 32 punkti.