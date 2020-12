Jalgpall Chelsea väravavaht jätkas fenomenaalset seeriat Toimetas Kaspar Koort , täna 09:54 Jaga: M

Edouard Mendy on löönud Londoni Chelsea ukse pauga lahti. Foto: Reuters/Scanpix

Septembri lõpus Prantsusmaa klubist Rennes'ist Londoni Chelseasse siirdunud väravavaht Edouard Mendy on sinisärkidega liitumise järel üles ehitanud seeria, millele tippjalgpallis keeruline midagi vastu panna: eile tegi 28aastane senegallane meistrite liigas Sevilla vastu taaskord nullimängu, mis tähendab seda, et koos kahe novembrikuise koondisemänguga on ta oma seljataguse puutumatuna hoidnud 11 mängus 14-st!