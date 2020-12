Jalgpall Meistrite liiga ülekanded kolivad uuel hooajal Viaplay platvormile Toimetas Kaspar Koort , täna 11:29 Jaga: M

Meistrite liiga ülekandeõigused Baltimaades liikusid uuele näitajale. Foto: Reuters/Scanpix

Põhjamaade juhtiv voogedastuse ettevõte, Nordic Entertainment Group (NENT Group) annab teada, et omandas eksklusiivsed õigused näidata Eestis, Lätis ja Leedus jalgpalli UEFA meistrite liiga, UEFA Euroopa liiga ja alustava UEFA Euroopa konverentside liiga jalgpallimatše järgmise hooaja algusest 2023/2024 hooaja lõpuni. Õigused hõlmavad nii interneti kui televisiooni ehk see tähendab seda, et seni TV3 kanalites näidatud Meistrite liiga mängud kolivad täies mahus NENT Groupi voogedastusplatvormi Viaplay.