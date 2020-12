Jätkuvalt lepinguta Eesti tipprattur pöördus viimases hädas jõulutaadi poole 

"Kallis jõuluvana," seisab Räime Twitteri kontole postitatud kirjas. "Kui ma sulle viimati kirjutasin, olin 7aastane. Aeg lendab. Olen sellel aastal olnud hea laps. Tänavusteks jõuludeks sooviksin ma uut profilepingut. Ma tean, et sul on kiired ajad, kuid ehk saavad sinu väiksed abilised mulle lepingu kohale toimetada nii kiiresti kui võimalik. Siiralt, Miku."

"Olen endiselt noor ja tõepoolest tunnen, et pole rattasõidus maksimumini jõudnud, eriti pärast esimese suure tuuri lõpetamist," lootis eestlane, et Hispaania veloturi lõetamine tõstis ta aktsiaid. "Tahan näha, kas sellel on mingi positiivne mõju minu sooritusele ja tasemele. Ma pole veel alternatiivide peale mõelnud. Loodan viimase hetke imele. Usun tõepoolest, et väärin kohta profisõitjate seas."