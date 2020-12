Liiga kauaks külmakabiini jäänud sportlane oleks peaaegu jalad kaotanud 

Naine sai jalgadele nii tõsiseid vigastusi, et kui ta haiglasse viidi, teatasid arstid, et halvemal juhul tuleb tema jalad amputeerida.

"Ma olin sellistes valudes, et ei suutnud magada," rääkis Austraalia profiliigas võistlev Martinez sealsele meediale. "Kui hommikul arstid sidemed eemaldasid, ütlesid nad mulle, et asi ei ole üdse hea ja on vaja kiiret operatsiooni, sest ma võin oma jalad kaotada."