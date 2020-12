Ogier avakatse järel: kõik on väga lihtne, ma pean võitma! Tänak jäi napisõnaliseks, Evans tahab kiiremini sõita 

Enne Monza rallit on seis MM-sarja üldarvestuses järgmine: Evansil on liidrina 111 punkti, Ogier’ teisena 97 silma, Thierry Neuville’il 87 ja Ott Tänakul 83 punkti. Tänasel avakatsel oli kiireim mees Ogier. „Väga lihtne: pean võitma ehk andma endast kõik, kuigi nendes tingimustes on see keeruline, nii et peame olema ettevaatlikud,“ rääkis Ogier katse järel.