Hooaja lõpp venib veelgi: Flora ja Levadia viimane lahing lükati edasi 

Koduses kõrgliigas on medalid enne viimased mänge juba jagatud. Flora on 80 punktiga kindlustanud Eesti meistritiitli, hõbemedalid saavad kaela Paide Linnameeskonna mängijad, kellel on 61 silma. Levadia on 57 punktiga kolmas, Nõmme Kaljul on neljandana 49 punkti. Meistriliigas on jäänud pidada veel Flora-Levadia ja Paide-Kalju kohtumised.